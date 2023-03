Nieuwe spoorverbinding Gent-Lyon haalt jaarlijks 8.000 containers van de weg

De Belgische spoorvrachtvervoerder Lineas en de Deense rederij DFDS slaan de handen in elkaar om containers en opleggers vanuit de haven van Göteborg, via North Sea Port in Gent op het spoor naar Lyon te vervoeren - en omgekeerd. Zo ontstaat er een verbinding tussen Zweden, België en Frankrijk.

Reder DFDS vaart zes keer week tussen Göteborg in Zweden en het Mercatordok in Gent. In het begin zal spoorvrachtvervoerder Lineas drie keer per week rijden tussen Gent en de Port Edouard Hérriot in Lyon in Frankrijk. Vanaf midden april zal dat vijf keer per week gebeuren.