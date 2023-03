Technologiebedrijf Nobi opent nieuwe fabriek in Aartselaar en stopt productie slimme lampen in China

In Aartselaar opende Nobi de deuren van een nieuwe productiesite. Het technologiebedrijf maakt slimme lampen voor senioren met valdetectie en -preventie, met behulp van artificiële intelligentie. “We zijn een jong bedrijf. In 2018 zijn we begonnen met de ontwikkeling en sinds een jaar zijn we in de markt”, zegt Roeland Pelgrims, CEO van Nobi. “Zoals veel hardware bedrijven hebben we geprobeerd om onze productie in China op te starten, maar dat is heel uitdagend gebleken. Daarom hebben we beslist om onze productie over te brengen naar Aartselaar.”