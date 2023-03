Geen plannen voor snelheidsbeperking naar 90 kilometer per uur op E17 in Kortrijk

Er komt voorlopig geen snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur aan de E17 in Kortrijk. Dat zegt minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De stad Kortrijk is al jaren vragende partij voor zo'n snelheidsbeperking om de geluidshinder voor de mensen in de buurt te verminderen. "Maar dat is nu geen prioriteit", zegt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer.