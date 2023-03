Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt naar Raad van State tegen uitbreiding luchthaven Bierset

"We hebben meer dan eens onze bezwaren overgemaakt aan de Waalse collega’s in verband met de uitbreiding van de luchthaven van Bierset", zegt minister Demir, "maar daar werd geen rekening mee gehouden. We zullen daarom elke juridische stap zetten die nodig is, zolang wij geen duidelijkheid krijgen dat de impact van de geplande uitbreiding op onze mensen en onze omgeving onderzocht werd én beperkt blijft."