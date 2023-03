Oost-Vlaamse deputatie zal provinciewissel van Zwijndrecht niet goedkeuren

Later dit jaar komt er in Zwijndrecht nog een volksraadpleging over een mogelijke fusie met de Oost-Vlaamse gemeenten Beveren en Kruibeke. "Als die groen licht krijgt, kan de nieuwe gemeente in principe kiezen bij welke provincie ze willen horen", legt Kurt Moens uit, "maar ik ga ervan uit dat de fusiegemeente dan sowieso voor Oost-Vlaanderen gaat kiezen".