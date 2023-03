Lichamen van bejaard echtpaar in Beveren pas dagen na overlijden gevonden

In Beveren is een koppel zeventigers pas een tiental dagen na hun dood gevonden. Omdat de auto van het koppel verkeerd geparkeerd stond, werd de politie gecontacteerd en een werkman die een sleutel had heeft de lichamen van de man en vrouw ontdekt. Ze waren al enkele dagen overleden en stierven een natuurlijke dood. "We gaan bekijken wat we kunnen doen om zoiets te vermijden", reageert burgemeester Van de Vijver (CD&V).