Amerikaans moederbedrijf Liberty Global doet overnamebod op Telenet: wat betekent dit nu?

Telenet is gestart als een politiek project. Vlaams minister-president Luc Vandenbrande trok in 1994 meer aan de kar om een tweede telecommunicatienetwerk uit te bouwen, naast dat van Belgacom. Het eerste idee was om de televisiekabel, die in handen was van de intercommunales, te gebruiken voor telefonie. Later werd daar ook internet aan toegevoegd.

Al van bij de start heeft Telenet gekozen voor een strategische en industriële partner die geld en kennis binnenbracht. Dat was toen het Amerikaanse US West en in de loop der jaren is dat belang via AT&T en Callahan verschoven naar Liberty Global.

Vlaamse verankering was voor de top van het bedrijf altijd belangrijk. Maar Liberty heeft systematisch zijn belang uitgebreid, deels door gewoon aandelen op de beurs te kopen. Het is dus een proces van jaren geweest.