Paardenprocessie Hakendover vanaf nu ook met pony’s

Nele Domville is één van de moeders van een ponyruiter, zij reageert enthousiast: “Ik kom hier zelf al sinds ik kind ben en mijn dochter vraagt elk jaar waarom zij niet mag meerijden. En kijk onze gebeden zijn verhoord, dit is zo goed nieuws. Of er veel deelnemers zullen zijn, hangt af van het weer. Ik stond hier al in een ‘marcelleke’ en met een dikke winterjas aan. Wat de pony’s betreft moeten ze zich geen zorgen maken. Vier benen en een goed karakter is het enig wat een pony nodig heeft.”