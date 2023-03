Burgemeesters over problemen met verbale agressie en pesterijen in politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen: "Voorbarig en stemmingmakerij"

"Ik kan niet bevestigen of die dingen gebeurd zijn of niet, want ik was daar niet bij", benadrukt Derua, "maar ik kan morgen ook in de krant laten schrijven dat iemand mij heeft lastig gevallen of bedreigd zonder dat daar bewijzen van zijn. Ze hebben mij ook ooit beschuldigd van bedreigingen en zelfs pesterijen terwijl daar niets van aan was", klinkt het scherp.

Zo'n 15 procent van de ondervraagde politiemensen geeft in de enquête aan dat ze tijdens het afgelopen halfjaar slachtoffer zijn geworden van pesterijen of verbale agressie op de werkvloer. In de meeste gevallen van leidinggevenden naar personeelsleden toe. "Natuurlijk is dat veel, maar in Vlaamse politiezones antwoordt gemiddeld blijkbaar 11 procent van de mensen "ja" op die vraag. Je moet die resultaten dus toch wat nuanceren", vindt burgemeester Moons.