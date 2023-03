Provincie Oost-Vlaanderen gaat strenger controleren in recreatiedomeinen

Provincie Oost-Vlaanderen is de voorbije maanden gaan samenzitten met hun domeinverantwoordelijken, informatici en juristen om een systeem van controle uit te werken voor de betalende zwemzones van de provinciale recreatiedomeinen. Concreet gaat het over het buitenzwembad van Puyenbroeck in Wachtebeke en de zwemzones van De Gavers in Geraardsbergen, De Ster in Sint-Niklaas en Nieuwdonk in Overmere.

“Er zal inderdaad een identiteitscontrole gebeuren bij de inkom van de betalende zwemzones”, legt gedeputeerde An Vervliet (N-VA) uit. “Voor het domein De Ster in Sint-Niklaas betekent dat meteen aan de ingang van het domein op zich. Daarbij zal ook een registratie gebeuren van die betalende bezoekers. Er is vandaag al camerabewaking, maar we bekijken hoe we die kunnen uitbreiden, hetzij met bijkomende vaste toestellen, hetzij met mobiele installaties. Dit alles vanzelfsprekend binnen het wettelijk kader rond privacy en signalisatie.”