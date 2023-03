Rapport over Londense politie is vernietigend: institutioneel racisme, vrouwenhaat en homofobie

Het rapport schetst ook een schrikwekkend beeld van de onderzoeksprocessen. Bewijsmateriaal wordt bijvoorbeeld bewaard in "overvolle, vervallen of kapotte koelkasten en vriezers". Zo werd een boterhamdoos teruggevonden in de koelkast waar verkrachtingsmonsters worden bewaard. Het bewijsmateriaal raakte vervuild en kon niet meer worden gebruikt.

De politie kan zichzelf volgens Casey ook niet controleren. De verschillende afdelingen zijn niet met elkaar verbonden en beconcurreren elkaar. Er wordt niet bijgehouden welke opleidingen agenten wel of niet volgen, of ze wel bevoegd zijn voor hun functie, of ze ondersteund moeten worden in hun ontwikkeling. Er is veel stress en weinig begeleiding.