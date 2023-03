Royals op zondag - "Sorry, geen tijd", maar wat is ware reden waarom popsterren afhaken voor kroningsconcert van Charles?

Correspondent Lia van Bekhoven in Londen stipt het aan in "Nieuwe feiten" (Radio 1). De seks- en familiale schandalen rond prins Andrew en prins Harry zijn er te veel aan. "Buckingham Palace is behangen met schandalen. Dat is de reden waarom sterren niet meer willen optreden. Schandalen waren er natuurlijk altijd al, maar koningin Elizabeth II leek daar boven te staan. Ze had status, dat heeft Charles niet."



Michael Cragg, schrijver van het boek "Reach for the stars" (over de popcultuur in de jaren 80 en 90), heeft het in Rolling Stone over het mythische aura dat er vroeger over royals hing waardoor beroemdheden dolgraag met hen gespot werden. Het had iets "ondeugends brutaal" om dat te kunnen doen.