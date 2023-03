Brussels Mobiliteit richt campagne op e-stepgebruikers: in de lente drie keer meer ongevallen met elektrische steps dan in de winter

Bij het begin van de lente gebeuren er altijd veel ongevallen met elektrische steps. Daarom lanceert Brussel Mobiliteit nu een sensibiliseringscampagne. Gebruikers van elektrische steps kunnen op de website van Brussel Mobiliteit of via de app deelnemen aan een quiz over de regels van stepgebruik. “We stellen vast dat de nieuwe regels niet nageleefd worden. Mensen kruipen nog steeds met 2 op een step en ook jongeren onder de 16 gebruiken de steps. We willen de regels onder de aandacht brengen door middel van een quiz.”, vertelt woordvoerster Inge Paemen. Wie de vragen juist beantwoordt, kan gratis stepminuten winnen.