September wordt maand vol culturele activiteiten in Sint-Niklaas, o.a. met Open Monumentendag

Schepen van cultuur Filip Baeyens (N-VA) is enthousiast over de komende septembermaand in zijn stad. "Het eerste weekend zijn er de Vredefeesten, het tweede weekend de Open Monumentendag en daarna is er R de musical."

Op de Open Monumentendag zal het gerestaureerde Huis Janssens opengesteld worden. Dat is een 19de-eeuws herenhuis gebouwd in opdracht van een textielfabrikant. "Ook de glasramen van kunstenaar-glazenier Staf Pyl zullen in de schijnwerpers worden gezet en dit jaar wordt ook nadruk gelegd op deelgemeente Belsele. Daar komt een wandeling met onder meer een bezoek aan het bisschoppelijk kasteel."

Dat kasteel, ook bekend als het Hof van Belsele dateert van de 13de eeuw en was bewoond tot in de 19de eeuw. Het is onder meer een kostschool geweest en een rustoord voor priesters. In 2003 kwam het in privéhanden.