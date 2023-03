Sint-Pieters-Leeuw helpt horeca-uitbaters bij aanvraag horecavergunning: "Administratie is ingewikkeld geworden"

De regels voor het uitbaten van een café of restaurant zijn de voorbije jaren strikter geworden, en dat maakt de administratie ook ingewikkelder als je een vergunning wil aanvragen. "Heel wat horeca-uitbaters zien door het bos de bomen niet meer en daarom hebben wij alle reglementeringen gebundeld en samengebracht bij één loket van onze dienst Lokale Economie. Daar kunnen zij terecht voor hulp, want we willen hen maximaal ondersteunen."

Twee op drie horecazaken in Sint-Pieters-Leeuw bleken niet orde met de vergunning, zij kregen het bezoek van gemeenschapswachten die hulp kwamen aanbieden. "Het is niet onze bedoeling om te sanctioneren, we willen in de eerste plaats helpen, maar vergunningen moeten wel in orde zijn", aldus de burgemeester.