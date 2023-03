Stad Leuven wil meer lichtprojecties inzetten om nachtlawaai tegen te gaan: "Door lichtprojecties 30% minder lawaai"

"We merkten een grote piek in nachtlawaai bij het stopzetten van de coronamaatregelen in maart 2022 en bij de start van het academiejaar in oktober 2022", vertelt schepen Van Oppens. "We kunnen niet anders dan concluderen dat het nachtlawaai afkomstig is van studenten."

Van augustus 2022 tot januari 2023 werden er lichtprojecties geïnstalleerd op de Naamsestraat. "Daardoor zagen we het nachtlawaai met 30 procent dalen", aldus Van Oppens. Reden genoeg voor de stad Leuven om de piste van lichtprojecties verder te onderzoeken. "We hebben nu maar één straat geanalyseerd, namelijk de Naamsestraat. Maar we zouden graag een beeld krijgen van de geluidsoverlast in heel de stad. Daarom gaan we ook werk maken van geluidssensoren en lichtprojecties op andere plaatsen in de stad."