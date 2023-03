Steppearend en Afrikaanse oehoe in beslag genomen in Beringen

De steppearend en de Afrikaanse oehoe werden in beslag genomen nadat buurtbewoners klaagden over de slechte leefomstandigheden van de vogels. Ze waren met hun poten vastgebonden aan een kort touw en hun veren waren beschadigd door voortdurend tegen de grond te schuren. Die buurtbewoners konden dat zien en beklaagden zich erover op een lokale facebookgroep. Daarop gaf de politie de opdracht om de dieren in beslag te nemen en over te brengen naar het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Dierenwelzijn moet nu beslissen wat er verder met de dieren moet gebeuren.