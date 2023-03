Struikelstenen herdenken 7 Oostendse Joodse leerlingen die in Auschwitz vermoord werden

Voor 6 tieners, Joachim Speier-Hollstein, Regina Szpiro, Henriette Szpiro, Albert Schindler, Hermann Schindler, en Simone Schendorf, komt er een struikelsteen. "Je struikelt niet echt over de struikelstenen, maar ze doen ons wel nadenken over oorlog en vrede en de wreedheden waar miljoenen onschuldigen in oorlogstijd slachtoffer van waren en zijn. Wreedheden die we, jong en oud, nooit mogen vergeten", zegt Björn Anseeuw, schepen bevoegd voor openbaar domein (N-VA).

Voor een zevende leerling, Isidoor Spziro, komt er een struikeldrempel. Hij kon zich niet meer inschrijven in het atheneum, door een verordening van de Duitse bezetter. Die bepaalde dat Joodse kinderen vanaf het schooljaar 1942-1943 niet meer toegelaten waren tot officiële scholen. "De struikeldrempel symboliseert het recht op onderwijs voor alle kinderen in oorlogssituaties. Niet alleen toen, maar in het bijzonder in deze tijden", zegt leerkracht Kathelijn Vervarcke.