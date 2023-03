Stuurde Poetin een dubbelganger naar Marioepol? Veel geruchten, geen bewijs

De conclusie is dat er geen bewijs is dat het om een dubbelganger gaat, daarvoor staat de technologie nog niet voldoende op punt. En toch... Het is niet ondenkbaar dat er dubbelgangers rondlopen, zegt Rien Emmery: "Maar als er dubbelgangers zouden zijn, van Poetin bijvoorbeeld, dan zou daar veel plastische chirurgie aan te pas komen om niets aan het toeval over te laten. En zouden we het misschien nooit weten."

"Het is dus interessante materie om je in te verdiepen, maar het is ook belangrijk om eerlijk te zeggen dat we het in dit geval misschien nooit met zekerheid zullen weten."