BEKIJK - Dit is de allereerste "Greatest dancer van Vlaanderen"

Yoshadiinho was in de finale vooral erg blij dat hij in de halve finale al afrodans tot in de Vlaamse huiskamers had kunnen brengen. "In de halve finale heb ik Afrika gerepresenteerd in één korte show. Het betekent zoveel voor mij dat ik daarmee naar de finale kan. Als ik "The greatest dancer" zou kunnen winnen, dan is de kleine jongen die hier altijd van droomde, geworden wat ie wilde."