Houten dakconstructies in Gentse Sint-Niklaaskerk zijn 800 jaar oud: "Bij de oudste van ons land"

Met behulp van een drooghoutboor namen de onderzoekers stalen uit het hout, waarop een jaarringenonderzoek werd gedaan. "Elke boom heeft een reeks van jaarringen. Zo kunnen we te weten komen hoe oud een boom precies is. Uit het onderzoek hebben we kunnen achterhalen dat de balken boven het schip ergens tussen de jaren 1220 en 1224 gekapt zijn. Die boven het koor zijn tussen 1231 en 1240 gekapt."

Onderzoekers hadden al wel vermoedens dat de Sint-Niklaaskerk in het begin van de 13e eeuw gebouwd werd, maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs. "Wat ook blijkt uit de resultaten, is dat de dakconstructie van het koor zeer snel gevolgd is op de constructie van het schip. De bouw van de kerk is dus veel sneller gegaan dan gedacht én ze zijn gestart aan de Korenmarkt en geëindigd aan de stadshal. Het zegt ook iets over de stad Gent, in het begin van de 13e eeuw moet er een enorme bouwwerf geweest zijn aan de Korenmarkt."