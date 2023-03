Uw vraag aan de nieuwsombudsman: "Waarom maakt het Journaal propaganda voor Poetin?"

Ze zijn best wel talrijk in onze mailbox, de vragen waarom bepaalde nieuwsverhalen in het Journaal zitten, of waarom ze er niet in zitten. En eerlijk, het zijn terechte vragen. "Waarom moeten we dit vernemen, beste redactie?" De reportage over het bezoek van president Poetin aan Marioepol was voor een aantal kijkers pure propaganda. En toch kan je dat tonen in "Het journaal". Alles hangt af van hoe je het verhaal brengt.