Vakbonden UGent kondigen acties aan tegen besparingen

Het ACV vindt dat de inspanningen niet enkel vanuit de ondersteunende diensten moeten komen. “De universiteit trekt veel fondsen aan voor onderzoek en onderwijs. Dat is goed, maar het betekent ook dat deze onderdelen een stukje moeten afdragen om de boel te doen draaien. Dat gebeurt veel te weinig. Dat is de olifant in de kamer”, stelt Vermeire.

Het ACOD sluit zich daar niet helemaal bij aan. "De volledige universiteit gaat hier wel echt de gevolgen van dragen. We vrezen bijvoorbeeld ook dat contracten van tijdelijke onderzoekers of doctoraatsmedewerkers geschrapt zullen worden. Dat zal de druk op het overgebleven personeel ook nog verder opvoeren. We hopen dat het niet zo'n vaart loopt", zegt Eeclo.