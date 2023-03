Veiling inboedel failliete Makro in Deurne brengt 430.000 euro op

De opbrengst van de veiling ligt zo’n 20 procent hoger dan verwacht. “De veiling is heel goed verlopen. We hadden schrik dat er een overaanbod zou komen na de veiling van de zes winkels op korte tijd. Maar we hebben een goede strategie gevolgd. We hebben de inboedel per winkel telkens achter elkaar verkocht, zodanig dat de kopers niet wisten wat er nog allemaal op de markt ging komen. Zo hebben we de koopmoeheid bij bieders kunnen tegengaan", zegt Moyersoen.

"Daarnaast hebben we ook veel publiciteit gemaakt in binnen- en buitenland. Onze marketingafdeling wist heel goed welk type kopers ze moesten bereiken. Ik denk dat we heel fier mogen zijn op de opbrengst van het faillissement”, zegt Moyersoen.