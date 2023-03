Verdachte in ontvoeringszaak Van Quickenborne weigert borgsom te betalen en blijft dus in cel

De verdachte maakte dinsdag geen gebruik van een nieuwe kans om de cel te kunnen verlaten. De borgsom om voorlopig vrij te komen, werd verlaagd van 7500 euro naar 5000 euro. Maar de Nederlandse man weigert elke borgsom te betalen. Hij doet dat naar eigen zeggen uit onvrede over het Belgische gevangenissysteem. Het zou ook kunnen dat hij gewoonweg het geld niet heeft.

De man zat, samen met twee anderen, in een auto op 22 september vorig jaar, de dag van de vermeende ontvoeringspoging op minister Vincent Van Quickenborne in Kortrijk. Speurders vermoeden dat ze de auto moesten ophalen die andere verdachten hadden moeten achterlaten op de oprit van een buurvrouw van de minister. In die wagen lagen wapens, een kogelvrije vest en spanbandjes.