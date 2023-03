Griekse premier kondigt verkiezingen aan in mei na dodelijke treinramp eind vorige maand

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft aangekondigd dat in mei algemene verkiezingen worden gehouden in zijn land. Veel betogers vragen daar al weken naar na de dodelijke treinramp van vorige maand. Ze vinden dat de regering jarenlang te weinig heeft geïnvesteerd in de spoorwegen. Volgens Griekse media wilde de regering oorspronkelijk in april verkiezingen uitschrijven, maar door de treinramp en het aanhoudende protest had ze die plannen opgeborgen.