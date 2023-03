Verzekering voor huisdieren steeds populairder, zelfs papegaaien en konijnen komen in aanmerking

Een verzekering voor je huisdier nemen, wordt steeds populairder. Dat is niet onlogisch, want kosten voor de dierenarts kunnen hoog oplopen. "Sinds het begin van de covid-pandemie zien we jaar na jaar een stijging van het aantal hondenverzekeringen", zegt Caroline Stevens van aanbieder Corona Direct.

"In 2020 en 2021 was er telkens een stijging met 33 procent. In 2022 nam de groei iets af, maar zagen we toch een stijging met 21 procent." Volgens Stevens is dat logisch te verklaren: "Tijdens de verschillende lockdowns werden veel nieuwe huisdieren gekocht. Dat zijn vaak rashonden die gevoeliger zijn voor rasgebonden aandoeningen."

Toch zijn er aantal voorwaarden waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een huisdierenverzekeraar.