Bartel Van Riet moedigt Vlaming aan om te 'tegelwippen': “Vervang nutteloos beton door groen”

“Vervang alle nutteloze beton en klinkers in je tuin door groen." Dat is de boodschap die tuinman en presentator Bartel Van Riet meegeeft als ambassadeur van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Gemeentes nemen het tegen elkaar op om zo veel mogelijk verharding te vervangen door natuurlijke materialen. Zo kan het water beter infiltreren in de grond. Dat is goed in de strijd tegen de klimaatopwarming.