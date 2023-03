Leerlingen ontwerpen samen met UGent fietsroutes naar school en winnen de Verkeersveiligheidsprijs

Vanmorgen maakte het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2023 bekend op hun congres in Gent. Van de in totaal 23 kandidaten mocht het STEM-project 'Weg van 't School' met de prijs naar huis gaan.

'Weg van 't School' is een initiatief van Brightlab in samenwerking met Cera en Go With The Velo. Het is een project voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Leerlingen brengen samen met hun leerkracht de fietsroutes van en naar school in kaart met behulp van het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer van de UGent. Dat is een geografisch informatiesysteem om de fietsveiligheid van de routes te beoordelen. De leerlingen worden aangemoedigd om innovatieve oplossingen te bedenken voor de onveilige routes. 'Weg van 't School' zet de leerlingen dan aan om hun oplossingen te bespreken met het gemeentebestuur.

De jury was enthousiast over het project omdat het jongeren aanzet om na te denken over verkeersveiligheid en dat met het gebruik van burgerwetenschap en technologie.