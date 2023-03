Op- en afrittencomplex Koningslo-Vilvoorde twee nachten dicht door plaatsing zwevende fietsbrug onder Brusselse Ring

In de nachten van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart en zaterdag 25 op zondag 26 maart worden alle op- en afritten aan complex 6 afgesloten tussen 22 uur en 6 uur. “In de eerste weekendnacht plaatsen we de brug over de oprit naar de buitenring. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag die over de afrit van de binnenring”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

Om te voet of met de fiets veilig over de op- en afrit van de Ring te gaan, was er al een 'fly-over' die de Medialaan met de Indringingsweg verbindt. Die tijdelijke brugconstructie wordt dit weekend vervangen door een permanente fietsbrug.