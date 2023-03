Volwassenen met verstandelijke beperking in Leopoldsburg zetten zich in voor kinderen met het downsyndroom in Afrika

"Op 1 dag tijd proberen wij de mensen die verblijven in 't Brugske op allerlei manieren te laten ervaren hoe het er in Afrika aan toe gaat", vertelt Sara Plessers, begeleidster bij 't Brugske. "Vorige jaren bouwden we een vliegtuig in ons dagcentrum, waarmee we zogezegd naar verschillende plaatsen in Afrika trokken. Dit jaar was het een boot naar Congo. We zamelden ook geld in, maar het draaide vooral rond sensibiliseren. Het is belangrijk dat de mensen hier weten waarover het gaat en mee kunnen nadenken over de situatie in Congo. Vaak worden kinderen met het downsyndroom daar verborgen gehouden voor de maatschappij."