Vernieuwde Mechelse vesten pas in 2030 klaar, jaar later dan oorspronkelijk gepland

De heraanleg van de Vesten in Mechelen zal een jaar later dan gepland klaar zijn, in 2030 in plaats van de oorspronkelijke deadline van 2029. Dat komt omdat het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Mechelen de plannen van de vesten nog beter willen aanpassen aan de noden van de toekomst. Normaal zouden het milieueffectenrapport (MER) en de omgevingsvergunning tegelijktertijd aangevraagd worden. Maar de twee partijen wachten op het MER om de adviezen die daar in staan te verwerken in de omgevingsvergunning.

Zo zal grondig bekeken worden of het niet mogelijk is om een warmtenet te verwerken in de nieuwe vesten. Met dat warmtenet wil de stad gebouwen in de buurt gaan verwarmen.