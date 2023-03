Oeganda stemt strenge antihomowet:  tot 10 jaar cel voor homo's en lesbiennes

"Het is een moeilijk dilemma", zegt professor Titeca. Tien jaar geleden hield president Museveni zich afzijdig, omdat het Westen zijn ontwikkelingshulp introk. De wet werd toen nietig verklaard. Maar vandaag is de hetze nog veel meer aangewakkerd en heeft de president, die in eigen land verzwakt is, het Westen minder nodig.

"Als het Westen met te sterke politieke druk reageert, dan kan dat een omgekeerd effect hebben. Dan wordt de afkeer bij de bevolking nog groter en zou de meesterstrateeg Museveni die verontwaardiging moeten volgen om de publieke opinie achter zich te houden. Maar stille diplomatie is dan weer niet zichtbaar genoeg. Dan lijkt het alsof we ons niets aantrekken van de schending van de mensenrechten. Een eenduidig antwoord is er niet en de homoseksuelen zijn de dupe."