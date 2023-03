Poetin en Xi praten over "strategisch partnerschap" en Chinese "vredesplan" voor Oekraïne op tweede dag van Xi's staatsbezoek aan Moskou

Xi en Poetin spreken elkaar vandaag, op de tweede dag van Xi's bezoek, opnieuw tijdens het formele gedeelte van het bezoek. Mogelijk komt dan opnieuw het Chinese "vredesplan" op tafel. Dat is een 12-puntenplan dat China vorige maand voorstelde in een poging om vredesonderhandelingen over Oekraïne te forceren. Het Kremlin liet weten dat Xi en Poetin het plan gisteren al "uitvoerig" hebben besproken. Meer details werden niet gegeven. De vraag is in welke mate China erin kan slagen om een geloofwaardige rol als bemiddelaar op te nemen in de oorlog in Oekraïne.