Dassen leggen deel van treinverkeer zeker week stil in Nederland

In Nederland hebben dassen een weg gegraven onder treinsporen ter hoogte van het dorp Esch, in het zuiden van het land. Dat laat de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS weten. Door de schade rijden zeker tot volgende week dinsdag geen treinen tussen 's-Hertogenbosch (Den Bosch) en Boxtel. Het traject Den Bosch-Boxtel-Eindhoven is een belangrijke verbinding met elke dag veel reizigers en goederentreinen.