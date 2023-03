Vijf woonzorgcentra in Vlaams-Brabant en een in Brussel onder verhoogd toezicht na inspectie: "Tekorten moeten aangepakt worden"

"We hebben een aantal recente inspecties van woonzorgcentra kunnen bekijken", zegt Joris Moonens van Agentschap Zorg & Gezondheid. "En op basis daarvan hebben we zes woonzorgcentra onder verhoogd toezicht geplaatst. Wat we bij hen vaak zien terugkomen, zijn personeelsproblemen en het tekort aan permanentie van verpleegkundigen. Ook het veilig omgaan met medicatie of het bijhouden van medische dossiers verloopt niet altijd optimaal. Bij sommige woonzorgcentra zijn er ook problemen met de infrastructuur of het dagelijkse onderhoud."