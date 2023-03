Slechts zeven NAVO-landen geven 2 procent uit aan defensie, België bengelt onderaan

Binnen de NAVO, het westerse militaire bondgenootschap, is afgesproken dat elke lidstaat een bepaald percentage van zijn bruto binnenlands product (bbp) investeert in het leger. Het bbp is de optelsom (in geldwaarde) van alle in een land geproduceerde goederen en diensten in een jaar tijd.

In 2006 al werd beslist om het doel op 2 procent van het bbp te leggen. Omdat veel landen die norm van 2 procent niet haalden, werd tijdens een NAVO-top in Wales in 2014 - kort na de Russische invasie van de Krim - afgesproken dat die landen ernaar zullen streven om tegen 2024 in de richting van die 2 procent op te schuiven.