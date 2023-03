Man veroordeeld tot tien jaar cel voor doodslag tijdens ripdeal in Roeselare

De dader kwam via Telegram in contact met het slachtoffer dat beweerde 250 gram cannabis te willen kopen. Op 25 februari 2020 hadden ze daarom afgesproken in de buurt van het Geitepark in Roeselare. Het slachtoffer had echter -met drie kompanen een ripdeal gepland.

De dader fietste rond 20 uur naar het Geitepark. Toen hij twee kompanen van het slachtoffer in de gaten kreeg, kwam het tot een hoogoplopende discussie. Tijdens dat conflict werd de jongean uit Menen fataal geraakt door een kogel.

Johan Platteau, de advocaat van de dader, pleitte op het proces voor verzachtende omstandigheden. Zijn cliënt was nog erg jong en handelde uit wettige zelfverdediging. Het openbaar ministerie had een celstraf van 20 jaar gevraagd. Die strafmaat is nu gehalveerd. "Het is een zware straf die wel perspectief biedt en mijn cliënt toelaat om te bewijzen dat hij van zijn jong leven nog iets moois kan maken", reageert Platteau.