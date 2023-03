25 Antwerpse scholen besparen vandaag bijna 3 miljoen liter water door plantaardig onbijt, apéro of lunch voor leerlingen

Een van de Antwerpse scholen die deelneemt, is het Technisch Atheneum in Brasschaat. "Met het derde jaar Maatschappij en Welzijn heb ik een week rond onze watervoetafdruk gewerkt", vertelt Cindy Dierckx die Zorg en Voeding geeft. "Daarbij heb ik de leerlingen duidelijk gemaakt hoeveel water we dagelijks verbruiken, niet alleen door te douchen of de afwas te doen, maar ook door te eten. Bijna 50 procent van onze watervoetafdruk zit in voeding en dan vooral in vleesproducten. Vlees produceren kost veel meer water dan het produceren van plantaardige producten."