Pelt maakt zich klaar voor 71ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd

Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt start op 28 april met een 60-tal groepen en 2500 deelnemers. In het festival staan afwisselend de koren en orkesten centraal, dit jaar is het de beurt aan de ensembles. Het is al de 71ste editie, en eindelijk nog eens een die in normale omstandigheden kan plaatsvinden. Door corona moesten de organisatoren twee jaar na elkaar een digitale versie in elkaar boksen en vorig jaar was er wel een live-editie, maar met een beperkte deelname.

Dit jaar zit het aantal deelnemers op ongeveer 75 % van de bezetting van voor corona. De hoge energiekosten spelen een rol. "Vergeet niet dat het hier vaak om grote orkesten gaat, die dus heel veel instrumenten moeten meebrengen. En dat transport gebeurt vaak met het vliegtuig, en dat is extra duur geworden. Daarnaast speelt ook de oorlog in Oekraïne een rol. Vroeger mochten we gezelschappen uit Moskou, Sint-Petersburg en Oekraïne verwelkomen. Die zijn er nu allemaal niet", legt woordvoerder Leon Houben uit.