Brandweer Zone Antwerpen zoekt 24 nieuwe beroepsbrandweerlui en mikt op meer vrouwen en kleur

Brandweer Zone Antwerpen telt vandaag zo'n 700 beroepsbrandweerlieden. Die werken vanop 8 posten: Post Noord, Post Centrum, Post Linkeroever, Post Berendrecht, Post Lillo, Post Zuid, Post Deurne en Post Wilrijk bij. Ze komen in actie bij incidenten in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem. Nu zoekt de zone 24 nieuwe beroepsbrandweerlui. Daarom start er een affichecampagne. De affiches met de slogan "Voor mijn buur ga ik door het vuur" zijn vanaf vandaag te zien in de Antwerpse straten.