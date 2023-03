Amerikaanse centrale bank verhoogt rente negende keer op een rij, maar minder fors met 25 basispunten

De rentestijging is de negende op rij maar het ritme van de verhogingen werd wel al teruggeschroefd. Na vier maanden van telkens 75 basispunten, werd dat in december teruggeschroefd naar 50 basispunten, en in februari naar 25 basispunten.

De renteverhogingen zijn nodig om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Die inflatie in de VS is intussen vertraagd tot 6 procent, het laagste niveau sinds september 2021. Maar dat is wel nog altijd een pak hoger dan de doelstelling van 2 procent.