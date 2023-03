Antwerpen topt opnieuw lijst van Europese steden met cocaïnesporen in afvalwater 

Uit de studie blijkt dat er nooit meer cocaïne in het afvalwater terecht gekomen is in Europa. Een andere opmerkelijke vaststelling is dat alle zes de onderzochte sporen stimulerende middelen in nagenoeg elke stad teruggevonden werden.

"Afvalwatermonsters kunnen ons veel vertellen over de omvang van de drugsproblematiek en de opkomende gezondheidsbedreigingen. De studie geeft ons inzicht in de dynamiek van het drugsgebruik in onze samenleving", zegt Alexis Goosdeel van EMCDDA.