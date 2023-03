Basisschool uit Rollegem-Kapelle leert kleuters uit Zweden en Portugal om te gaan met apps

De lagere school maakte van dit project een Erasmusproject. Dat is een uitwisselingsproject waarbij ze samenwerken met scholen uit andere landen. "Voor dit project werken we samen met scholen uit Portugal en Zweden. Eind mei trekken enkele leerlingen van de basisschool naar Portugal om de kleuters daar iets bij te leren over verschillende apps", aldus Pinnoo. "Het is uniek dat wij als lagere school al Erasmusprojecten doen. We willen dat de kinderen op jonge leeftijd bijleren over verschillende landen en culturen", zegt Pinnoo. Momenteel bereiden de leerlingen zich voor en leren ze Engels. "Als we daar zijn leren wij ook bij over de Portugese manier van lesgeven. Er staat ook een bezoek aan Lissabon op de planning."