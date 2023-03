Bende opgerold die wagens vanuit het Waasland naar Afrika verscheepte: 60 gestolen wagens onderschept

Op 13 maart voerde de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen tien huiszoekingen uit, onder meer in Sint-Niklaas, Dendermonde, Lokeren, Temse, Beveren, Kortrijk en Bornem. Hierbij werden zes verdachten aangehouden. Er zijn ook twee containers in beslag genomen. In één container zaten drie gestolen wagens. In een loods werden ook nog drie gestolen wagens gevonden. In totaal werden in dit dossier 60 gestolen auto’s onderschept, de meeste afkomstig uit Frankrijk en Nederland.