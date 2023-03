Besluit over eventuele aanklacht tegen voormalig president Donald Trump uitgesteld

De 76-jarige Donald Trump moet zich voor het gerecht van de staat New York verantwoorden voor de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels, vlak voor zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen in november 2016. Trump zou een affaire met haar hebben gehad.

De rechter in New York wil uitzoeken of hij zich schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen of het niet naleven van de wetten inzake campagnefinanciering door geld te betalen aan Stephanie Clifford.