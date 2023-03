Bijna 3.000 bezoeken bij Gentse ouderen in 2022: "Tegen eenzaamheid, isolement en andere problemen"

In een dienstencentrum wordt al eens gesproken over wie er wat heeft meegemaakt, wiens partner gestorven is, of wie een ziekenhuisbezoek achter de rug heeft. "En dat is een signaal voor de medewerkers van een LDC om iemand te sturen naar die mensen. Die gaan binnen en zien wat er zich achter de voordeur afspeelt. Een goede babbel is al veel, maar dikwijls kunnen de bezoekers ook raad geven, zoals een doorverwijzing naar een zorgverstrekker of hulp", zegt Coddens.

Naast de LDC's is er nog een netwerk van Open Huizen. Dat zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor Gentenaars van 55 en ouder. Ze kunnen er contacten leggen, iets drinken, en horen ook wanneer er iemand met een probleem zit. "En dan is er nog de samenwerking met de buurtzorgers van het OCMW", zegt de schepen nog. "Dat zijn mensen die in een wijk actief zijn, en ook signalen kunnen opvangen. En zo is een heel systeem opgezet om ervoor te zorgen dat mensen niet in eenzaamheid moeten blijven, en dat ze geholpen kunnen worden", besluit Coddens.