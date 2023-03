Boris Johnson moet zich straks verantwoorden voor illegale coronafeestjes: "Kan het einde zijn van zijn carrière"

In het voorjaar van 2022 kwamen meerdere verhalen boven over illegale feestjes in de ambtswoning van Boris Johnson tijdens de coronapandemie. Tijdens vragen van de oppositie in het parlement ontkende de premier eerst dat er gefeest was. Het waren "te verantwoorden werkbijeenkomsten", klonk het. Nadien moest Johnson zijn schuld toch toegeven. Nu wil de onderzoekscommissie weten of hij het parlement opzettelijk heeft misleid terwijl hij premier was.