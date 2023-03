Man (20) uit Dessel krijgt 40 maanden cel voor brandstichting huis in Mol

De rechtbank van Turnhout heeft een 20-jarige man uit Dessel 40 maanden cel gegeven voor een brandstichting in Mol op 16 mei van vorig jaar. Toen stak hij een woning in brand in de Sint-Theresiastraat. Volgens de rechtbank had hij ten minste moeten vermoeden dat er mensen in de woning aanwezig waren. Dat is volgens de rechter een verzwarende omstandigheid. De 44-jarige bewoonster van de woning raakte gewond.