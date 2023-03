Brugse straatkunstenaar geeft meer kleur aan de Ronde van Vlaanderen

De Brugse streetartkunstenaar zal de Ronde van Vlaanderen begin april extra kleur geven. Letterlijk. Op de gevel van huisnummer 349 in de Astridlaan maakte hij een indrukwekkend werk met enkele coureurs in retrotruitjes. De eigenaars van het huis gingen akkoord om hun gevel uit te lenen voor de muurschildering. De bedoeling is dat ze er nog jaren blijft staan, als herinnering aan de wedstrijd. Want het is ook niet de laatste keer dat de Ronde aan de Astridlaan zal passeren. Nog tot 2027 start de wedsrijd om de twee jaar in Brugge.